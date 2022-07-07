Опрос: россияне по-прежнему согласны на чёрную зарплату

Число россиян, согласных на чёрную зарплату, за 3 месяца не изменилось.

Сервис по поиску работы SuperJob представил результаты нового исследования.

В целом эксперты сделали вывод, что ситуация на рынке труда остаётся спокойной. Об этом косвенно свидетельствует готовность жителей страны получать серую или чёрную зарплату.

На заработок в конверте согласны четверо россиян из десяти. За три месяца их число практически не изменилось.

Доля жителей России, готовых получать зарплату в конверте, больше среди граждан, чей доход меньше 50 тысяч рублей – 43%.