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Татьяна Проводина

Опрос: россияне по-прежнему согласны на чёрную зарплату

Money фото создан(а) senivpetro - ru.freepik.com

Число россиян, согласных на чёрную зарплату, за 3 месяца не изменилось.

Сервис по поиску работы SuperJob представил результаты нового исследования.

В целом эксперты сделали вывод, что ситуация на рынке труда остаётся спокойной. Об этом косвенно свидетельствует готовность жителей страны получать серую или чёрную зарплату.

На заработок в конверте согласны четверо россиян из десяти. За три месяца их число практически не изменилось.

Доля жителей России, готовых получать зарплату в конверте, больше среди граждан, чей доход меньше 50 тысяч рублей – 43%.

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