Опрос: большинство рязанцев за включение отопления в домах по нормативам

Рязанцев спросили, когда лучше включать отопление – по нормативам или по обращениям к главе города.

Опрос ведётся в группе Рязанский формат ВКонтакте.

«Понятно, что тут как летом в маршрутке – кому-то жарко, а кому-то дует. И у нас много старых домов, где холодно даже летом, но немало и домов, где всё нормально с толщиной стен и теплоизоляцией», – сказано в публикации.

Опрос даст реальную картину, кого в городе больше – сторонников досрочного отопительного сезона или выполнения нормативов.

За три часа с начала голосования, на полдень 25 сентября, большинство – 51,72% – считают, что отопление нужно включать по нормативам.

Немало и тех счастливчиков, у кого индивидуальное отопление – таких 27,59%.

Ранее сегодня жители разных районов Рязани пожаловались на отсутствие тепла в квартирах, несмотря на старт отопительного сезона.