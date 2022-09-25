Опрос: большинство рязанцев за включение отопления в домах по нормативам

Рязанцев спросили, когда лучше включать отопление – по нормативам или по обращениям к главе города.
Опрос ведётся в группе Рязанский формат ВКонтакте.
Опрос даст реальную картину, кого в городе больше – сторонников досрочного отопительного сезона или выполнения нормативов.
За три часа с начала голосования, на полдень 25 сентября, большинство – 51,72% – считают, что отопление нужно включать по нормативам.
Немало и тех счастливчиков, у кого индивидуальное отопление – таких 27,59%.
Ранее сегодня жители разных районов Рязани пожаловались на отсутствие тепла в квартирах, несмотря на старт отопительного сезона.