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Среда, 8 декабря, 2021
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Опрос: 34% жителей Рязани крайне нерешительны

7info
Новости Рязани
Рязанский Кремль

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, сложно ли  жителям Рязани принимать решения. 

34% опрошенных ответили, что часто бывают весьма нерешительны. Это проявляется не только в серьезных вопросах, таких как смена работы или переезд в другой город, но и в будничных делах. Таким людям бывает сложно выбрать, что приготовить на ужин, какой гель для душа купить, в чем пойти на вечеринку.

Нерешительность часто связана с внутренними психологическими проблемами. «Всегда боюсь ошибиться», – объясняет Анна.

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57% участников опроса считают себя решительными. Они крайне редко чувствуют сомнение в чем-либо. Такие люди уверены в себе, не обращаются за советами, поступают так, как считают нужным.

Для принятия решения им не нужно много времени, и иногда это даже мешает, ведь ведет к необдуманным или недостаточно обдуманным действиям. «Я так однажды не в тот универ поступил», – рассказывает Антон.

Оставшиеся респонденты не смогли определить уровень своей решимости и не дали однозначного ответа на вопрос. 

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