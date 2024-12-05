Определён состав биатлонистов, которые примут участие в «Гонке Чемпионов» в Рязани

В новогодние праздники на лыжно-биатлонной трассе «Алмаз» в Рязани пройдет одно из самых зрелищных зимних событий — «Технониколь. Гонка Чемпионов». Состав биатлонистов, которые примут участие в этих соревнованиях, утвержден. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России.
Гонка состоится 4 и 5 января 2025 года, а призовой фонд впечатляет — целых 12 миллионов рублей.
На старт выйдут сильнейшие биатлонисты России. В мужской части соревнований выступят:
Антон Бабиков
Кирилл Бажин
Евгений Емерхонов
Дмитрий Лазовский
Эдуард Латыпов
Александр Логинов
Александр Поварницын
Антон Смольский
Василий Томшин
Карим Халили
Среди женщин за награды поборются:
Анастасия Гришина
Тамара Дербушева
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Виктория Сливко
Динара Смольская
Анна Сола
Анастасия Халили
Анастасия Шевченко
Наталия Шевченко
Состязания обещают быть не только напряженными, но и весьма необычными. Первый день отведен под квалификационные забеги с раздельным стартом, где каждый спортсмен поборется за место в финале. Гонки пройдут отдельно среди биатлонистов, биатлонисток, лыжников и лыжниц. По результатам квалификаций сформируют 10 смешанных эстафетных команд. В каждой команде будет по четыре участника, представляющих оба вида спорта и оба пола.
Во второй день состоится главная гонка — захватывающая эстафета, где и решится судьба многомиллионного приза.
Ожидается, что состав лыжников будет объявлен в ближайшее время.