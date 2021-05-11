Определены победители 55-го Всероссийского автокросса «День Победы»

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9-10 мая на трассе «Семёновская» под Рязанью прошёл 55-й Всероссийский автокросс «День Победы». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

В рамках соревнований прошли чемпионат России, Кубок Российской автомобильной федерации 2 этап, 1 этап отбора на финал Кубка России и открытый чемпионат Рязанской области.

Состязания собрали порядка ста участников из 14 регионов России.

На церемонии открытия автокросса присутствующих приветствовали президент областной федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Рязанской области, депутат областной Думы Игорь Мурог и заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин.

Минутой молчания присутствующие почтили память рязанцев, ушедших из жизни – организатора первых автокроссов «День Победы» Аркадия Дадаева и ветерана автокросса Валерия Бикмаева.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Чемпионат России.

Класс Т4-3 (грузовики ЗИЛ-130). 2-й этап.

1. Коротков Сергей (Курган)

2. Соловьёв Владислав (Свердловская область)

3. Чистяков Александр (Курган).

Класс Т1-2500 (полноприводные автомобили). 3-й этап.

1. Плешивых Алексей (Пермский край)

2. Джепаев Биньямин (Ульяновск)

3. Шабров Артём (Москва).

Кубок РАФ 2 этап;

Класс Т4-1 (грузовики ГАЗ-51,52, «ГАЗель»).

1. Григорьев Юрий (Рязань, «Рязанский политех»)

2. Чугунов Андрей (Рязань)

3. Абрамов Денис (Рязань).

I этап отборов на финал Кубка России.

Класс «Супер 1600».

1. Скороходов Владимир (Рязань, ДОСААФ)

2. Синяков Владимир (Рязань)

3. Семин Денис (Рязань).

Класс Д2-Н.

1. Меркель Алексей (Рязань, SAWARacingTeam)

2. Уюткин Александр (Нижний Новгород)

3. Андрющенко Александр (Рязань, ХомСервис).

Дивизион Д2-классика.

1. Пучков Дмитрий (Рязань, «Рязанский политех»)

2. Муратиков Алексей (Московская область)

3. Аникин Игорь (Рязань).

Открытый чемпионат Рязанской области.

Класс Т4-2 (грузовики ГАЗ-53).

1. Кученев Андрей (Рязань)

2. Фролов Валерий (Рязань, СПК «Зелёный сад»)

3. Гаврилин Константин (Рязань, спортклуб «Арктика»).

Командный зачёт автокросса.

1. «Рязанский политех» (Пучков Дмитрий, Евсенин Станислав, Григорьев Юрий)

2. СТ Нижегородец RacingTeam (Гнусов Евгений, Определённов Виталий, Джепаев Биньямин)

3. ХомСервис (Андрющенко Александр, Фомичёв Павел, Дереза Илья).