Определены чиновники, которые подменят рязанского губернатора во время его отсутствия

Опубликовано распоряжение губернатора Рязанской области, определяющее чиновников, которые могут исполнять его обязанности во время болезни, отпуска или длительной командировки.

«1. В соответствии с частями 3, 4 статьи 51 Устава (Основного Закона) Рязанской области, когда Губернатор Рязанской области временно не может исполнять свои обязанности (в связи с болезнью или отпуском), а также на период его временного отсутствия в связи с нахождением в служебной командировке за пределами Рязанской области обязанности Губернатора Рязанской области исполняет:

— Вице-губернатор Рязанской области — первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Бранов А.А.;

— в отсутствие Вице-губернатора Рязанской области — первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области Бранова А.А. — первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Рослякова А.Н.;

— в отсутствие первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области Росляковой А.Н. — заместитель Председателя Правительства Рязанской области Швакова Ю.А.;

— в отсутствие заместителя Председателя Правительства Рязанской области Шваковой Ю.А. — заместитель Председателя Правительства Рязанской области Филиппов Д. И.;

— в отсутствие заместителя Председателя Правительства Рязанской области Филиппова Д. И. — заместитель Председателя Правительства Рязанской области Никитин А.А.

Согласно отдельным правовым актам Губернатора Рязанской области может быть установлен иной порядок исполнения обязанностей Губернатора Рязанской области (за исключением случаев исполнения Вице-губернатором Рязанской области — первым заместителем Председателя Правительства Рязанской области обязанностей Губернатора Рязанской области в связи с болезнью, отпуском или служебной командировкой за пределами Рязанской области Губернатора Рязанской области).».