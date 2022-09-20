Вторник, 20 сентября, 2022
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«Опять забыли, что работаем для людей»: Малков отчитал рязанских чиновников за доклад на заседании правительства

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Врио губернатора Рязанской области Павел Малков вновь отчитал рязанских чиновников на заседании правительства. Врио губернатора остался недоволен выступлением исполняющей обязанности министра финансов Людмилы Ляпиной.

Замруководителя регионального Минфина 20 сентября представила доклад об изменениях в закон об областном бюджете. Выступление оказалось очень затянутым.

После завершения доклада Малков поинтересовался у Ляпиной, для кого она представляла информацию. Та сказала, что для «участников заседания правительства». На что врио губернатора заявил, что чиновники опять забыли, что должны работать для людей.

— Я уже не раз об этом говорил, плохо, что до вас это не довели. Вы представьте: огромное количество поручений, которые даны за последнее время. Все, что мы прорабатывали. Вы сейчас доложили, что никто ничего не понял., — сказал врио главы региона.

Малков также добавил, что из представленного доклада сложно сделать вывод, что правительство региона работает, а средства выделяются на приоритетные цели. Он добавил, что подобные доклады от чиновников больше не будет принимать.

— Вся работа, которую мы с вами сделали, одним докладом перечеркивается, — заявил врио губернатора.

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