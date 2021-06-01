Опергруппа опровергла вспышку заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области не подтвердила вспышку заболеваемости коронавирусом в Сараевском районе.
Ранее о росте заболеваемости COVID-19 рассказал главный врач районной больницы Павел Шейдоров. Медик призвал жителей района прививаться, так как с апреля отмечается рост заболеваемости. Тяжёлых больных отправляют лечиться в Рязань, стали болеть дети.
Представители опергруппы отметили, что в регионе ведётся мониторинг ситуации. В Сараевском, Скопинском районах показатели не превышали среднеобластного значения, вспышечная заболеваемость не регистрировалась.
Сейчас заболеваемость растёт, но оценочные показатели остаются стабильными. Дети болеют бессимптомно, болезнь выявлена у них при обследовании как контактных. Обстановку контролирует Роспотребнадзор.