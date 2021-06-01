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Вторник, 1 июня, 2021
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Опергруппа опровергла вспышку заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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Оперативная группа правительства Рязанской области не подтвердила вспышку заболеваемости коронавирусом в Сараевском районе. 

– Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции остаётся стабильной и подконтрольной, – говорится в сообщении опергруппы.

Ранее о росте заболеваемости COVID-19 рассказал главный врач районной больницы Павел Шейдоров. Медик призвал жителей района прививаться, так как с апреля отмечается рост заболеваемости. Тяжёлых больных отправляют лечиться в Рязань, стали болеть дети. 

Представители опергруппы отметили, что в регионе ведётся мониторинг ситуации. В Сараевском, Скопинском районах показатели не превышали среднеобластного значения, вспышечная заболеваемость не регистрировалась. 

Сейчас заболеваемость растёт, но оценочные показатели остаются стабильными. Дети болеют бессимптомно, болезнь выявлена у них при обследовании как контактных. Обстановку контролирует Роспотребнадзор. 

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