Оператором «Единой цифровой карты жителя Рязанской области» станет ООО «Ресурсы Партнеров Рязань»

В среду, 28 декабря, подписано соглашение с оператором цифрового сервиса «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Об этом сообщил министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Андрей Ульянов.

— В 2022 году мы многое успели сделать по этому проекту. Во-первых, конечно, договорились о совместной работе с компанией «Национальная система платежных карт МИР», собрали лучший опыт регионов, в которых уже используют карты жителя, аккумулировали его, чтобы приземлить на рязанской земле, — написал Ульянов ВКонтакте.

Победителем конкурсного отбора для оператора цифрового ресурса стало ООО «Ресурсы Партнеров Рязань». По словам министра, у компании есть опыт реализации подобных проектов, она полностью соответствует обязательным требованиям, предъявляемым оператору.

После внедрения проекта с помощью «Единой цифровой карты жителя» можно будет получить транспортные и социальные услуги, воспользоваться программами лояльности от НСПК МИР и других партнёров проекта.

Представить Единую карту жителя Рязанской области собираются в феврале 2023 года.