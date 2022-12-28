Оператором «Единой цифровой карты жителя Рязанской области» станет ООО «Ресурсы Партнеров Рязань»

В среду, 28 декабря, подписано соглашение с оператором цифрового сервиса «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Об этом сообщил министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Андрей Ульянов.
Победителем конкурсного отбора для оператора цифрового ресурса стало ООО «Ресурсы Партнеров Рязань». По словам министра, у компании есть опыт реализации подобных проектов, она полностью соответствует обязательным требованиям, предъявляемым оператору.
После внедрения проекта с помощью «Единой цифровой карты жителя» можно будет получить транспортные и социальные услуги, воспользоваться программами лояльности от НСПК МИР и других партнёров проекта.
Представить Единую карту жителя Рязанской области собираются в феврале 2023 года.
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