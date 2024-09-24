Оператор почтового отделения из Рязани стала лучшей в России

На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства Почта России определила лучших сотрудников среди основных профессий: почтальонов, операторов, начальников почтовых отделений, водителей и сортировщиков. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 2500 человек. Финал конкурса профессионального мастерства Почты России состоялся в Москве.

Победителем среди операторов почтовых отделений стала Анастасия Макушина, оператор отделения 390044 из Рязани. Придя работать на почту, она сразу проявила себя как человек любознательный, умеющий в короткие сроки научиться и разобраться в любых поставленных задачах. Клиенты очень любят Анастасию Игоревну за быстроту обслуживания, вежливость, тактичность, хорошие знания.

Почта объединяет один из крупнейших в стране трудовых коллективов: около 250 000 человек во всех уголках России. В компании работает более 90 000 почтальонов, около 40 000 операторов, более 11 000 сортировщиков и 12 000 водителей почтового транспорта, а также около 30 000 начальников почтовых отделений. Конкурс профессионального мастерства состоит из трёх этапов: филиального (на уровне регионов), макрорегионального и всероссийского. После регионального этапа макрорегионы определили по одному победителю в каждой номинации. В финал вышли 45 лучших сотрудников со всей страны, которые приехали в Москву.

«Почтовиков всегда отличала искренняя преданность своему делу. В рамках конкурса многим из них удалось ещё раз продемонстрировать лучшие качества. Особенно важно то, что высокие результаты показали не только профессионалы, состоявшиеся мастера своего дела, но и молодые специалисты. Желаю, чтобы они не останавливались на достигнутом и продолжали расти и развиваться вместе с Почтой», — подчеркнул заместитель генерального директора Почты России Алексей Мицик.

По итогам конкурсных испытаний лучшим начальником почтового отделения стала Юлия Агафонова из города Михайловск Ставропольского края. Победителем в номинации «Лучший почтовый оператор» стала Анастасия Макушина из Рязани. Среди почтальонов первое место заняла Вера Воробьева из Россоши Воронежской области. В номинации «Лучший сортировщик» первое место заняла Мария Булыгина из Алапаевска Свердловской области. Лучшим водителем Почты стал Вячеслав Вершков из Саратова. Всех победителей премировали и наградили ценными призами.