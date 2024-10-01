Вторник, 1 октября, 2024

ООН выпустила доклад о зверских пытках российских военных в плену ВСУ

Автор: 7info7

Опубликовано

People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

Согласно отчету Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), более половины из 205 опрошенных пленных российских военнослужащих сообщили о пытках и жестоком обращении со стороны ВСУ. Об этом пишет Life.ru.

104 человека представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения. Их рассказы свидетельствуют о продолжающихся пытках со стороны украинцев.

Жестокие избиения, включая удары по коленям и суставам, угрозы насилия и применение электрического тока, стали частью избранного арсенала пыток, применяемых украинскими бойцами.

Для устрашения пленных представители ВСУ использовали биты, молотки, электрошокеры и электрические приборы.

Десять военнослужащих упомянули о случаях сексуального насилия, включая угрозы изнасилования и насилие над гениталиями.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Спасском районе лесной пожар охватил 308 гектаров

Пациентку с редкой формой внематочной беременности прооперировали рязанские врачи

Женщину, возившую труп убитого сына в чемодане, признали вменяемой

С 15 октября в Рязани введут ограничения для грузовиков на мосту через Оку

Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин — СМИ

Новой участницей реалити «Звёзды в джунглях» на ТНТ станет Алана Мамаева

Манипуляторы и абьюзеры по знаку Зодиака: с этими мужчинами непросто строить отношения

Женщина выгуливала ребёнка на поводке рядом с собакой в Омске

В Рязанской области продолжают бороться с возгораниями

НТВ покажет седьмой сезон сериала «Невский»

Для администрации Касимовского округа закупят автомобиль HAVAL Dargo Elite

В Рязани сбили 80-летнего велосипедиста