ООН выпустила доклад о зверских пытках российских военных в плену ВСУ

Согласно отчету Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), более половины из 205 опрошенных пленных российских военнослужащих сообщили о пытках и жестоком обращении со стороны ВСУ. Об этом пишет Life.ru.

104 человека представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения. Их рассказы свидетельствуют о продолжающихся пытках со стороны украинцев.

Жестокие избиения, включая удары по коленям и суставам, угрозы насилия и применение электрического тока, стали частью избранного арсенала пыток, применяемых украинскими бойцами.

Для устрашения пленных представители ВСУ использовали биты, молотки, электрошокеры и электрические приборы.

Десять военнослужащих упомянули о случаях сексуального насилия, включая угрозы изнасилования и насилие над гениталиями.