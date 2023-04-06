spot_img
Четверг, 6 апреля, 2023
7info7

Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»

На главнуюНовости Рязани

13 апреля состоится конкурс «Мистер РГУ 2023». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. От информационного агентства победитель голосования получит подарок — сертификат на аренду домика с баней на сутки на базе отдыха «Звёздный».

В этом году за титул «Мистер РГУ 2023» поборются десять молодых людей. Кто, вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!

Голосование продлится до 18.00 13 апреля

Мистер РГУ
Результаты
Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»
Александр Терзиев
Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»
Владислав Талалаев
Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»
Георгий Строев
Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»
Даниил Сорокин
Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»
Кирилл Черкашин
Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»
Николай Фролов
Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»
Никон Анашкин
Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»
Роман Титов
Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»
Станислав Пивоваров
Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»
Степан Шишко

Финал конкурса «Мистер РГУ 2023» состоится 13 апреля в 18.30 в зале Дворца культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Всю подробную информацию об участниках конкурса можно найти в группе Студенческого клуба РГУ.

Возрастное ограничение 16+

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации