Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»

13 апреля состоится конкурс «Мистер РГУ 2023». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. От информационного агентства победитель голосования получит подарок — сертификат на аренду домика с баней на сутки на базе отдыха «Звёздный».
В этом году за титул «Мистер РГУ 2023» поборются десять молодых людей. Кто, вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!
Голосование продлится до 18.00 13 апреля
Мистер РГУ
Владислав Талалаев - институт естественных наук 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Александр Терзиев - факультет экономики 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Даниил Сорокин - факультет социологии и управления 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Николай Фролов - институт истории, философии и политических наук 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Станислав Пивоваров - факультет русской филологии и национальной культуры 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Кирилл Черкашин - факультет физической культуры и спорта 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Роман Титов - институт психологии, педагогики и социальной работы 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Никон Анашкин - институт физико-математических и компьютерных наук 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Георгий Строев - юридический институт 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Степан Шишко - институт иностранных языков 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Всего голосов: 0
06.04.2023 09:07
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.
Финал конкурса «Мистер РГУ 2023» состоится 13 апреля в 18.30 в зале Дворца культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Всю подробную информацию об участниках конкурсаможно найти в группе Студенческого клуба РГУ.