Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2023»

13 апреля состоится конкурс «Мистер РГУ 2023». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. От информационного агентства победитель голосования получит подарок — сертификат на аренду домика с баней на сутки на базе отдыха «Звёздный».

В этом году за титул «Мистер РГУ 2023» поборются десять молодых людей. Кто, вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!

Голосование продлится до 18.00 13 апреля

Мистер РГУ Владислав Талалаев - институт естественных наук

Александр Терзиев - факультет экономики

Даниил Сорокин - факультет социологии и управления

Николай Фролов - институт истории, философии и политических наук

Станислав Пивоваров - факультет русской филологии и национальной культуры

Кирилл Черкашин - факультет физической культуры и спорта

Роман Титов - институт психологии, педагогики и социальной работы

Никон Анашкин - институт физико-математических и компьютерных наук

Георгий Строев - юридический институт

Степан Шишко - институт иностранных языков Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Владислав Талалаев - институт естественных наук 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Александр Терзиев - факультет экономики 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Даниил Сорокин - факультет социологии и управления 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Николай Фролов - институт истории, философии и политических наук 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Станислав Пивоваров - факультет русской филологии и национальной культуры 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Кирилл Черкашин - факультет физической культуры и спорта 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Роман Титов - институт психологии, педагогики и социальной работы 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Никон Анашкин - институт физико-математических и компьютерных наук 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Георгий Строев - юридический институт 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Степан Шишко - институт иностранных языков 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 0 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Владислав Талалаев - институт естественных наук

Александр Терзиев - факультет экономики

Даниил Сорокин - факультет социологии и управления

Николай Фролов - институт истории, философии и политических наук

Станислав Пивоваров - факультет русской филологии и национальной культуры

Кирилл Черкашин - факультет физической культуры и спорта

Роман Титов - институт психологии, педагогики и социальной работы

Никон Анашкин - институт физико-математических и компьютерных наук

Георгий Строев - юридический институт

Степан Шишко - институт иностранных языков × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты

Александр Терзиев Владислав Талалаев Георгий Строев Даниил Сорокин Кирилл Черкашин Николай Фролов Никон Анашкин Роман Титов Станислав Пивоваров Степан Шишко

Финал конкурса «Мистер РГУ 2023» состоится 13 апреля в 18.30 в зале Дворца культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Всю подробную информацию об участниках конкурса можно найти в группе Студенческого клуба РГУ.

Возрастное ограничение 16+