Онколог Самойленко рассказал, какие шампуни могут вызвать рак

Сухие шампуни с содержанием бензола повышают риск развития онкологического заболевания, сообщил РИА Новости онколог Игорь Самойленко.
По его словам, подобные средства по уходу за волосами могут вызывать разные виды опухолей в зависимости от зоны контакта.
«Это канцероген широкого спектра действия», – пояснил Самойленко.
Специалист уточнил, что бензол может попасть в дыхательные пути и привести у раку легких Попадание вещества на кожу может спровоцировать рак кожи.
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