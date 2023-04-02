Онколог Самойленко рассказал, какие шампуни могут вызвать рак

Сухие шампуни с содержанием бензола повышают риск развития онкологического заболевания, сообщил РИА Новости онколог Игорь Самойленко.

По его словам, подобные средства по уходу за волосами могут вызывать разные виды опухолей в зависимости от зоны контакта.

«Это канцероген широкого спектра действия», – пояснил Самойленко.

Специалист уточнил, что бензол может попасть в дыхательные пути и привести у раку легких Попадание вещества на кожу может спровоцировать рак кожи.