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Воскресенье, 2 апреля, 2023
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Онколог Самойленко рассказал, какие шампуни могут вызвать рак

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Сухие шампуни с содержанием бензола повышают риск развития онкологического заболевания, сообщил РИА Новости онколог Игорь Самойленко.

По его словам, подобные средства по уходу за волосами могут вызывать разные виды опухолей в зависимости от зоны контакта.

«Это канцероген широкого спектра действия», – пояснил Самойленко.

Специалист уточнил, что бензол может попасть в дыхательные пути и привести у раку легких Попадание вещества на кожу может спровоцировать рак кожи.

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