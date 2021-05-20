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Четверг, 20 мая, 2021
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Онколог рассказал, какие симптомы требуют обратиться к врачу

7info
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Поводом для срочного визита к врачу должны стать немотивированное похудение, появление уплотнений, изменение старых родимых пятен, сообщил РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

Хатьков советует идти в больницу при появлении малейших симптомов, дискомфорта.

Также среди симптомов, требующих немедленной реакции, специалист назвал , слабость, примесь слизи, крови в кале, в выделениях из соска у женщин.

Онкологические заболевания, выявленные раньше, легче поддаются лечению.

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