Онколог рассказал, какие симптомы требуют обратиться к врачу

- Advertisement -

Поводом для срочного визита к врачу должны стать немотивированное похудение, появление уплотнений, изменение старых родимых пятен, сообщил РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

Хатьков советует идти в больницу при появлении малейших симптомов, дискомфорта.

Также среди симптомов, требующих немедленной реакции, специалист назвал , слабость, примесь слизи, крови в кале, в выделениях из соска у женщин.

Онкологические заболевания, выявленные раньше, легче поддаются лечению.