Суббота, 4 февраля, 2023
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Онколог из «Коммунарки» рассказал, как можно самостоятельно определить рак

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В некоторых случаях человек может самостоятельно диагностировать у себя рак. Об этом рассказал руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» Михаил Федякин, пишет «Московский комсомолец».

Заметить можно онкологическое заболевание молочной железы, поражения кожи, слизистой ротовой полости. Но есть проблема — симптомы проявляются поздно, когда опухоль переходит во вторую стадию. Лечение в этом случае становится сложнее, а порой и запоздавшим.

Чтобы не допускать такого, Федякин советует раз в год проходить скрининговое обследование, тогда рак можно выявить на ранних стадиях.

Также есть общие симптомы, которые должны насторожить. В первую очередь это необъяснимое снижение веса. О проблеме могут говорить быстрая утомляемость, снижение уровня гемоглобина, пищеварительные нарушения, кашель, одышка, болевой синдром, патологические кровянистые выделения.

Особенно стоит следить за своим здоровьем людям, у которых в семье были случаи заболевания раком. Если появились неприятные симптомы, нужно идти к терапевту, который отправит на обследование.

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