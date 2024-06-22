Онколог Анастасия Марьенко: употребление алкоголя угрожает семью видами рака

Алкоголь негативно влияет на печень, и это широко известно. Длительное употребление спиртных напитков может привести к развитию цирроза. Однако, это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются люди, злоупотребляющие алкоголем.

Рак и алкоголь: высокие риски

Алкоголь является значимым фактором риска для развития различных видов рака. Люди с алкогольной зависимостью гораздо чаще страдают от онкологических заболеваний, чем те, кто не употребляет алкоголь, рассказала «Доктор Питер» врач-онколог и заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко.

Алкоголь оказывает токсическое воздействие на клетки организма, повреждая их ДНК и нарушая нормальные процессы деления. Эти поврежденные клетки могут стать злокачественными, что приводит к развитию рака.

Особенно тесно связаны с алкоголизмом злокачественные опухоли пищевода и печени. Алкоголь также влияет на гормональный фон, включая эстроген и инсулин. У женщин избыток эстрогена увеличивает риск рака груди, эндометрия и яичников.

Опасность ацетальдегида

Особую опасность представляет ацетальдегид — токсичный продукт распада этанола в организме. Он не только вызывает похмелье, но и повреждает клеточные структуры, включая ДНК, белки и липиды.

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«Поврежденные клетки нарушают процесс регуляции клеточного роста и деления, что приводит к бесконтрольному росту патологических клеток и развитию злокачественных опухолей. Поэтому никакой орган не застрахован от онкологических рисков при злоупотреблении алкоголем», — объясняет Анастасия Марьенко.

Проблемы с своевременной помощью

К сожалению, люди с алкогольной зависимостью часто не обращаются за медицинской помощью своевременно. Они могут игнорировать симптомы начального рака, что приводит к поздней диагностике и лечению. В результате онкологическое заболевание обнаруживается на более поздних стадиях, когда лечение менее эффективно.

Дополнительные факторы, такие как курение, хроническое недосыпание и некачественное питание, могут усиливать канцерогенность алкоголя. Возникновение раковых заболеваний обычно является результатом совокупности нескольких факторов, отмечает доктор Марьенко.

Алкоголь и рак: данные ВОЗ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) постоянно мониторят связи между различными факторами и развитием рака. По данным ВОЗ, употребление алкоголя связано с увеличением риска следующих видов рака:

Рак толстой и прямой кишки;

Рак молочной железы (включая мужчин);

Рак пищевода;

Рак гортани;

Рак печени;

Рак горла;

Рак полости рта.

Есть ли безопасная доза?

ВОЗ однозначно утверждает, что безопасной дозы алкоголя не существует. Любое количество алкоголя увеличивает риск развития рака. Однако, риск возрастает с увеличением частоты и количества потребляемого алкоголя, а также с концентрацией алкоголя в напитке.

К примеру, риск рака молочной железы у женщин может увеличиться на 50%, если они выпивают четыре и более бокала вина в день, и на более чем 130%, если этих бокалов восемь или более.

Зависимость «доза — эффект» работает и в обратном направлении: чем меньше и реже употребляется алкоголь, тем ниже риск развития рака. Однако, алкоголь не является единственным канцерогеном. Он может усиливать воздействие других вредных веществ и усугублять течение уже существующих опухолей, ускоряя прогрессирование рака.