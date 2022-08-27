«Они ничего не боятся!» В Брянске малолетние хулиганы разгромили детскую площадку

Жители Брянска пожаловались на акт вандализма на Новостройке в Володарском районе, пишет Брянск Today.

По словам горожане, недавно малолетние хулиганы разгромили детскую площадку недалеко от детсада.

«Они ничего не боятся! Две недели назад мужчина сделал им замечание, так его просто избили», – возмутилась автор публикации в соцсети.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что злоумышленники разнесли игровое оборудование. Сотрудников полиции призывают обратить внимание на ситуацию и наказать юных бездельников.