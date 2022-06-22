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Среда, 22 июня, 2022

ОНФ предлагает включить в новый пешеходный маршрут по Рязани выставку резьбы по дереву

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ОНФ предлагает включить в новый пешеходный маршрут по Рязани выставку резьбы по дереву

Рязанские активисты ОНФ направили врио губернатора Рязанской области Павлу Малкову предложение о включении в создаваемый пешеходный туристический маршрут выставку по дереву.

Новый туристический маршрут призван объединить главные локации Рязани – Кремль, набережную реки Трубеж, Лыбедский бульвар, ЦПКиО. В народном фронте убеждены: в него необходимо включить частную выставку резьбы по дереву. Она находится недалеко от Кремля, по адресу Новослободская, 20. Её создатель – мастер-резчик Александр Зимин.

Выставка располагается в муниципальном помещении. В ОНФ считают, что его необходимо привести в порядок, чтобы организовать там мастерскую деревянного зодчества и проводить обучение и мастер-классы.

— Без деревянного зодчества и умельцев резьбы по дереву трудно представить историю нашего древнего города. Рязань — это город мастеровитых и талантливых людей. Действующая выставка уникальна, но она держится только на энтузиазме одного человека. Считаем, что это тот случай, когда при поддержке власти частная инициатива может превратиться в серьезную точку притяжения для жителей и гостей города, — рассказала член регионального штаба Народного фронта Ксения Паначева.

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