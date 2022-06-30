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Четверг, 30 июня, 2022

ОНФ помог найти родственников погибшего в конце ВОВ рязанца

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Татьяна Проводина

ОНФ помог найти родственников погибшего в конце ВОВ рязанца

ОНФ помог найти родственников погибшего воина

Родственники рязанца, погибшего в конце ВОВ и захороненного в Германии, нашлись с помощью Народного фронта.

Василий Семёнович Максимов погиб на территории Германии.

В начале июня активисты Рязанского исполкома Народного фронта подключились к поискам родственников погибших в годы войны и захороненных в Германии и Польше воинов. Руководит проектом «Солдатские обелиски» кандидат исторических наук Александр Грибовский. Судьбы погибших воинов выясняют студенты Московского авиационного института.

Среди погибших — имена двух рязанцев: лейтенанта В.С. Максимова и сержанта С.М. Терёшина. Региональные СМИ распространили информацию о поиске, были направлены обращения в администрации районов, где проживали воины и их родственники.

Через две недели ОНФ получил электронное письмо от правнучки В.С. Максимова. Информацию о поиске прадеда девушка увидела на страничке Народного фронта ВКонтакте.

Мама Оксаны Наталья Максимова рассказала, что дед, став отцом в 17 лет, в возрасте 19 лет ушёл на фронт и не вернулся.

Александру Грибовскому сообщили о нашедшихся родственниках. На площадке ОНФ в ближайшее время пройдёт встреча активистов поискового отряда с семьёй героя. Впоследствии родственники смогут посетить могилу погибшего воина.

«Увековечить память каждого нашего воина, сложившего голову на полях сражений – задача нашего поколения. Историю нашей страны никому не удастся извратить», – сообщил член Центрального штаба ОНФ, Герой РФ Андрей Красов

ОНФ помог найти родственников погибшего воина
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