«Омикрон» мог возникнуть из-за лечения инфицированных COVID-19 плазмой переболевших

Штамм коронавируса «Омикрон» мог возникнуть из-за того, что в ЮАР массово лечили людей плазмой переболевших COVID-19, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По словам вирусолога, в этом случае главное — протокол лечения: сколько длится терапия и насколько она интенсивна, долечивают ли пациентов.
По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове, «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека со слабым иммунитетом после перенесенного COVID-19 и неполного выздоровления.
Такая эволюция вируса происходит в организме одного человека, но отобранные варианты могут передаваться окружающим, добавил Константин Северинов.
Впрочем, пока точные причины возникновения нового штамма ученым неизвестны.
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