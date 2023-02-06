Понедельник, 6 февраля, 2023
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Омичам назвали вакансии с зарплатой от 100 до 500 тысяч рублей

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Скриншот из видео в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте

Специалисты портала «Зарплата.ру» составил список вакансий в Омске, где платят 100 до 500 тысяч рублей.

В клинической офтальмологической больнице им. В.П. Выходцева офтальмологу-витреоретинальному хирургу готовы предложить в качестве зарплаты от 100 000 до 300 000 рублей.

От 100 000 рублей пообещали претендентам на должность участкового врача в больнице села Нижняя Омка.

Кроме того, торговый представитель, продающий элитные швейцарские сейфы, может заработать от 150 до 500 тысяч рублей.

Крупные заработки доступны желающим принять участие в строительстве трассы «Казань – Екатеринбург». Так, бульдозеристу готовы платить от 120 тысяч рублей, а машинисту экскаватора-погрузчика – от 100 тысяч рублей.

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