Омбудсмен Епихина заявила о переполненности рязанского СИЗО-1

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила о переполненности СИЗО-1 в Рязани. По её словам, при лимите заполняемости 405 человек, сейчас там содержатся 459 человек.

Епихина рассказала ВКонтакте о совместной с органами прокуратуры проверке условий содержания граждан в СИЗО.

Изоляторы переполнены не только в Рязани.

— При тенденции гуманизации системы исполнения наказания, развития сети исправительных центров, снижение численности в исправительных колониях, многие СИЗО переполнены, — написала Епихина. — Причин для этого несколько. Это и заполняемость СИЗО так называемыми транзитными осужденными, затягивание сроков проведения следственных действий, непоступления вовремя приговоров судов. На все эти вопросы обсудили на рабочей встрече с руководством СИЗО-1.

По итогам визита Наталья Епихина отметила позитивные изменения в СИЗО. В частности, ремонт пищеблока, покупку нового оборудования для кухни, с помощью которого можно готовить диетическое питания для заключённых, которым оно требуется.

В учреждении создали условия для работы психологов, проводящих индивидуальные и групповые сеансы. Ремонтируются камеры.

Не забывают и о сотрудниках — в служебных помещениях также проводят ремонтные работы.