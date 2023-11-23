Омбудсмен Епихина заявила о переполненности рязанского СИЗО-1

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила о переполненности СИЗО-1 в Рязани. По её словам, при лимите заполняемости 405 человек, сейчас там содержатся 459 человек.
Епихина рассказала ВКонтакте о совместной с органами прокуратуры проверке условий содержания граждан в СИЗО.
Изоляторы переполнены не только в Рязани.
По итогам визита Наталья Епихина отметила позитивные изменения в СИЗО. В частности, ремонт пищеблока, покупку нового оборудования для кухни, с помощью которого можно готовить диетическое питания для заключённых, которым оно требуется.
В учреждении создали условия для работы психологов, проводящих индивидуальные и групповые сеансы. Ремонтируются камеры.
Не забывают и о сотрудниках — в служебных помещениях также проводят ремонтные работы.