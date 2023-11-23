Четверг, 23 ноября, 2023
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Омбудсмен Епихина заявила о переполненности рязанского СИЗО-1

7info
Фото со страницы Епихиной ВКонтакте
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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила о переполненности СИЗО-1 в Рязани. По её словам, при лимите заполняемости 405 человек, сейчас там содержатся 459 человек.

Епихина рассказала ВКонтакте о совместной с органами прокуратуры проверке условий содержания граждан в СИЗО.

Изоляторы переполнены не только в Рязани.

— При тенденции гуманизации системы исполнения наказания, развития сети исправительных центров, снижение численности в исправительных колониях, многие СИЗО переполнены, — написала Епихина. — Причин для этого несколько. Это и заполняемость СИЗО так называемыми транзитными осужденными, затягивание сроков проведения следственных действий, непоступления вовремя приговоров судов. На все эти вопросы обсудили на рабочей встрече с руководством СИЗО-1.

По итогам визита Наталья Епихина отметила позитивные изменения в СИЗО. В частности, ремонт пищеблока, покупку нового оборудования для кухни, с помощью которого можно готовить диетическое питания для заключённых, которым оно требуется.

В учреждении создали условия для работы психологов, проводящих индивидуальные и групповые сеансы. Ремонтируются камеры.

Не забывают и о сотрудниках — в служебных помещениях также проводят ремонтные работы.

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