Олимпийский чемпион Сергей Баутин умер в 55 лет

На 56-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни экс-защитник московского «Динамо» Сергей Баутин. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Баутин выступал за бело-голубых два сезона, дважды становился чемпионом страны. В 1992 году выиграл в составе сборной Олимпиаду в Альбервилле. Тогда же стал заслуженным матером спорта.

В 2014 году Сергея Баутина включили в Зал Славы Отечественного хоккея.

Причина смерти хоккеиста не названа.