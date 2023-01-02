Понедельник, 2 января, 2023
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Олимпийский чемпион Сергей Баутин умер в 55 лет

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Сергей Баутин, фото: dynamo.ru

На 56-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни экс-защитник московского «Динамо» Сергей Баутин. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Баутин выступал за бело-голубых два сезона, дважды становился чемпионом страны. В 1992 году выиграл в составе сборной Олимпиаду в Альбервилле. Тогда же стал заслуженным матером спорта.

В 2014 году Сергея Баутина включили в Зал Славы Отечественного хоккея.

Причина смерти хоккеиста не названа.

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