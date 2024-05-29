Ольга Меганская поделилась эмоциями от шоу «Невеста. Экстра любовь»

«УТРО. ТНТ» (16+) продолжает будить зрителей полезной информацией, интересными новостями и яркими гостями. Сегодня, 29 мая в студию к ведущим утренней программы – Анатолию Цою, Антону Кутузову, Ариадне Тишовой, Анжелике Стубайло и Лейсан Тугушевой пришла участница шоу «Невеста. Экстра любовь» (16+) и экс-участница группы ВИА Гра Ольга Меганская.

Ведущий Анатолий Цой был очень рад видеть Ольгу, ведь, как оказалось, они давние знакомые.

«С Олей, на самом деле, мы знакомы очень давно. Мы даже состояли в одном продюсерском центре». – рассказал Цой.

Ведущие утренней программы задали Ольге Меганской один из самых волнующих вопросов, а именно, про её отношения с другими участницами шоу «Невеста. Экстра любовь» и узнали, как она справляется с женской конкуренцией.

«Мы с девчонками вообще подружились! Может, это необычно, но была женская поддержка, солидарность. Думаю, девочки меня поймут. Были, конечно, и конфликты, но мне удавалось лавировать. Я не конфликтный человек». – поделилась Меганская.

Кроме того, «невеста» рассказала ведущим и зрителям утреннего эфира, как ей помогли вокальные данные в завоевании сердца Константина Гецати. В одном из выпусков экс-участница группы ВИА Гра спела для медиума, добившись его расположения.

«Эффект ошеломительный! Сразу после этого я получила свечу, поэтому, девочки, если у вас есть, какие-то творческие таланты не стесняйтесь их демонстрировать» – дала совет Ольга.

Не обошлось и без вопросов про личные встречи Меганской с экстрасенсом. Оказалось, что свидание на шаре вызвало неоднозначные эмоции у девушки, а вот рынок, как место для романтической прогулки – совсем не впечатлил Ольгу.

«Свидание на шаре было самым запоминающимся в моей жизни. Вообще, я очень боюсь высоты, поэтому, казалось бы, на шаре должно быть вовсе не круто, я сначала боялась, как бы не выпасть и это было идеальное преодоление себя. Но также это и будоражит в тебе какие-то эмоции, способствует сближению. Свидание на рынке было у каждой второй, думаю, у наших телезрительниц тоже. Рынок, как рынок». – поделилась Ольга Меганская.