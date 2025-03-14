Ольга Якубович показала грудь в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Зрителей ожидает по-настоящему жаркий выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+) в эту субботу. Максим Левин, Ольга Якубович и Артём Краснов пройдут очередное испытание, которое начнётся с эзотерического стриптиза от любовной ведьмы. По предложению Левина Ольга обнажит грудь ради проведения специального ритуала.

На этот раз испытание состоится в Ленинградской области, на родной земле Максима Левина. Перед встречей с героями задания экстрасенсы заглянут на берег Финского залива — к костру Левина. В роли хозяина он поприветствует Ольгу и Артёма, а затем расскажет о традициях этого места. Ольге он предложит показать Финскому заливу грудь, чтобы почувствовать себя увереннее на этой земле, а Артёму — наколоть дров для костра. Оба участника согласятся.

«Привет, залив! Помоги мне пройти испытание лучше всех!» — обратится ведьма к стихии.

«Есть ощущение чистки, спасибо тебе за эту практику», — поблагодарит Ольга Левина, который принимал непосредственное участие в ритуале.

Помогут ли проведённые ритуалы Ольге и Артёму достойно справиться с испытанием? А главное — как на эзотерический стриптиз ведьмы отреагируют остальные экстрасенсы? Узнаем в субботу в 18:30 на ТНТ!