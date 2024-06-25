Олег Шалаев назначен главврачом Рязанской ОКБ

25 июня состоялась встреча министра здравоохранения региона Александра Пшенникова с коллективом Рязанской областной клинической больницы. На встрече был представлен новый руководитель медучреждения — Олег Шалаев.

Александр Пшенников отметил высокий профессионализм и управленческие способности Олега Шалаева, который с августа 2022 года возглавлял областной клинический перинатальный центр и активно участвовал в реорганизации акушерско-гинекологической службы региона. Министр подчеркнул, что Олег Шалаев зарекомендовал себя как высококвалифицированный и компетентный руководитель.

Пшенников также отметил, что перед областной клинической больницей стоят важные задачи, связанные с реализацией национальной цели, обозначенной Президентом РФ В. В. Путиным — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Министр перечислил конкретные меры, которые необходимо предпринять в кратчайшие сроки для достижения этих целей.

Олег Шалаев выразил благодарность за возможность стать частью коллектива и возглавить современное медицинское учреждение. Главврач подчеркнул, что задачи поставлены, он надеется на поддержку коллектива.

Среди ближайших задач, которые необходимо реализовать до конца текущего года в ОКБ, Александр Пшенников отметил создание центра амбулаторной онкологической помощи и регионального эндокринологического центра. Также планируется запуск второго комплекса МРТ.