Среда, 28 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Олег Серкез выступил с обращением к рязанцам

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Уважаемыe рязанцы!
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Проведение СВО и вопросы национальной безопасности требуют серьезного приложения усилий нашего государства и общества. На протяжении всей истории России рязанцы всегда показывали себя настоящими мужчинами — отважными воинами, героически защищавшими Отечество. Наши земляки были участниками всех наших Великих Побед над многочисленными врагами.
В настоящее время в регионе продолжается набор граждан в ряды вооруженных сил. Требуются мужчины, отслужившие в армии и имеющие воинские учетные специальности, возможно, с боевым опытом. Не ждите повестки. Если ваша гражданская позиция активна, и вы готовы выполнить долг в борьбе за безопасность будущих поколений России, мы просим вас откликнуться и обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Гарантируются достойное денежное довольствие и меры социальной поддержки.
В нынешних условиях проведения специальной военной операции на Украине у нас нет пути назад. Необходимо полное решение задачи обеспечения безопасности нашей страны сейчас и в будущем!

Военный комиссар Рязанской области полковник Олег Серкез

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