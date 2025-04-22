Окский заповедник установил запрет на посещение лесов

В связи с ухудшением пожароопасной обстановки в лесах на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник» с 22 апреля по 12 мая 2025 года введен запрет на посещение лесов на территории «Окского государственного заповедника». Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Администрация заповедника напоминает о том, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима штраф увеличивается:

для граждан до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц до 60 тысяч рублей;

для юридических лиц до 800 тысяч рублей.

«Уважаемые жители, гости и отдыхающие! Убедительно просим вас ограничить посещение лесов и мест отдыха в лесных массивах. Не допускайте разведение костров, сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приусадебных участках и на землях сельхозназначения», — отметили в заповеднике.

Соблюдайте правила пожарной безопасности и в случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса сообщайте незамедлительно по телефонам: