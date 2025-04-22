Окский заповедник установил запрет на посещение лесов

В связи с ухудшением пожароопасной обстановки в лесах на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник» с 22 апреля по 12 мая 2025 года введен запрет на посещение лесов на территории «Окского государственного заповедника». Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Администрация заповедника напоминает о том, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима штраф увеличивается:
- для граждан до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц до 60 тысяч рублей;
- для юридических лиц до 800 тысяч рублей.
Соблюдайте правила пожарной безопасности и в случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса сообщайте незамедлительно по телефонам:
- Единая служба спасения – 01, 112
- ЕДДС Спасского района – 8(49135) -3-33-63
- ЕДДС Клепиковского района – 8(49135) — 2-41-33
- дежурный ФГБУ «Окский государственный заповедник» 8-910-623-13-15 , 8-920-981-88-29.