Вторник, 22 апреля, 2025
15.1 C
Рязань
Фото пресс-службы Окского заповедника
Общество

Окский заповедник установил запрет на посещение лесов

Анастасия Мериакри

В связи с ухудшением пожароопасной обстановки в лесах на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник» с 22 апреля по 12 мая 2025 года введен запрет на посещение лесов на территории «Окского государственного заповедника». Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Администрация заповедника напоминает о том, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима штраф увеличивается:

  • для граждан до 20 тысяч рублей;
  • для должностных лиц до 60 тысяч рублей;
  • для юридических лиц до 800 тысяч рублей.

«Уважаемые жители, гости и отдыхающие! Убедительно просим вас ограничить посещение лесов и мест отдыха в лесных массивах. Не допускайте разведение костров, сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приусадебных участках и на землях сельхозназначения», — отметили в заповеднике.

Соблюдайте правила пожарной безопасности и в случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса сообщайте незамедлительно по телефонам:

  • Единая служба спасения – 01, 112
  • ЕДДС Спасского района – 8(49135) -3-33-63
  • ЕДДС Клепиковского района – 8(49135) — 2-41-33
  • дежурный ФГБУ «Окский государственный заповедник» 8-910-623-13-15 , 8-920-981-88-29.
Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.