Окский заповедник празднует 90 лет: история, изучение и охрана выхухоли

Сегодня, 10 февраля, Окскому заповеднику исполняется 90 лет! Создавался он как выхухолевый, для сохранения и изучения одной из самых крупных популяций эндемика, обитавшей в среднем течении реки Оки.

И хотя со временем цели и задачи, а соответственно и направления научных исследований, значительно расширились, заповедник и выхухоль не изменили друг другу, идя рука об руку сквозь всю эту череду десятилетий.

Волею судьбы основоположником изучения биологии местной популяции выхухоли оказался Лев Бородин. Весь его 23-летний период работы в заповеднике – яркий пример необычайной преданности своему делу и творческого подхода в решении многих непростых задач. В течение двух лет он разработал методику учета, которая используется до сих пор не только в заповеднике, но и далеко за его пределами. Изучение морфологии и физиологии зверьков, особенности размножения, питание, выявление основных факторов, определяющих изменение численности населения – вот далеко не полный перечень его интересов.

Реклама

Лев Бородин.

Фото: Окский заповедник

Основной причиной снижения численности выхухоли послужили масштабные осушительные мероприятия, проводимые в 60-70-е годы в среднем течении Оки, что вызвало существенное изменение гидрологического режима в пойме. Более трети озер исчезло полностью, остальные в значительной степени деградировали: сократилась площадь водного зеркала, уменьшилась их глубина. В полном соответствии со снижением емкости пойменных угодий произошло и уменьшение поголовья выхухоли.

Вселение ондатры потребовало усовершенствования существующего способа учета выхухоли, так как у этих видов помимо собственных нор бывают и совместные. Расценивая деградацию мест обитания как одну из главных причин снижения численности выхухоли, справедливо считать, что росту ее поголовья будет способствовать углубление обмелевших озер. Воплощение этой идеи в жизнь было выполнено.

Помимо традиционных исследований биологии выхухоли, в 70-80-е годы большое внимание уделялось разработке методов повышения емкости выхухолевых угодий. В 1979-1980 гг., исходя из полученных результатов, в основных местах обитания выхухоли было восстановлено 25 деградировавших озер, сейчас их насчитывается 50. Результатом этих работ явилось заметное увеличение численности выхухоли на контролируемой территории и гарантированное сохранение маточного поголовья вида в самых неблагоприятных гидроклиматических ситуациях. В настоящее время в них обитает около 70 % местной популяции, численность которой стабильна, поскольку емкость зимовальных озер практически не меняется.

Осенью 2024 г. поголовье выхухоли оценено в 255 особей. Хотим поделиться приятной новостью — после 12-летнего перерыва в этом году работы по углублению озер продолжены. Работа выполняется при финансовой поддержке Фонда «Природа и люди».

Продолжительность жизни выхухоли в подавляющем большинстве составляет 3-3,5 года. На долю более взрослых особей приходится всего 5.5 %. Максимальный возраст, зарегистрированный в природе, составил 6 лет, а в неволе самец прожил полных 8 лет.

Самцы и самки находятся примерно в равном соотношении. Семейные пары образуются весной, во время половодья, когда зверьки могут свободно перемещаться на большие расстояния и заселять новые участки. При наличии благоприятных условий хорошо выражена и осенняя волна размножения.

В поисках зимовальных озер выхухоль вынуждена совершать продолжительные переходы по суше, где она крайне уязвима. При дефиците полноценных угодий наблюдается и жесткая внутривидовая конкуренция за места обитания, приводящая к гибели части популяции.

Фото: Окский заповедник

На протяжении многих лет сотрудники Окского заповедника проводят инвентаризацию сохранившихся популяций выхухоли и учеты численности на разных участках ее исторического ареала. Регулярно обследуется бассейн Оки, который был и остается основным местом обитания вида, а также некоторые ключевые участки в бассейнах Дона и Днепра (Ростовская, Смоленская и Брянская обл.).

В последние десятилетия отсутствие должного контроля на водоемах со стороны природоохранных органов и свободная продажа запрещенных орудий лова способствуют процветанию браконьерства на всей территории России. Обследования, проведенные в 2024 г. в Калужской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях показали, что за пределами ООПТ следы лова рыбы браконьерскими снастями присутствуют на 60 % озер. Исследования проводились в рамках проекта «Русская выхухоль – позаботиться сегодня, чтобы не потерять завтра» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Очевидно, что в сложившейся ситуации местом гарантированного сохранения вида могут служить только особо охраняемые природные территории с высокой емкостью пойменных угодий.

Территория Окского заповедника на протяжении многих лет была и остается местом прохождения студенческой практики. Здесь ребята знакомятся с методами и способами изучения биологии выхухоли, а также приобретают практические навыки.