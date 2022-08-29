Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

Окский заповедник поделился фотографиями с высоты птичьего полёта

Фото Надежды Панковой в группе Окский государственный природный заповедник ВКонтакте

Фотографиями последствий природного пожара 27 августа поделился Окский государственный природный заповедник ВКонтакте.

Как говорится в сообщении автора публикации Надежды Панковой, заповедный участок в Комсомольском лесничестве не самый страшный: пожар там низовой и ветер дует в сторону от границы заповедника.

А вот над Деулино и Голованово поднимается столб дыма, закрывающий солнце.

Окский заповедник поделился фотографиями с высоты птичьего полёта
Окский заповедник поделился фотографиями с высоты птичьего полёта

Автор снимков рассказала, как работают пожарные-добровольцы, которых она встретила в заповеднике. На фотографиях с квадрокоптера видно, как работают минерализованные полосы, препятствующие переходу огня. Однако верховой пожар они не останавливают. После опашки необходимо окарауливание, то есть обходы и поиск мест, где огонь мог перекинуться через опашку. Если огонь уполз, его закидывают песком и заливают водой. Пожарные-добровольцы работают лопатами и ранцевыми огнетушителями. В эпицентре возгорания работают профессионалы из МЧС в касках и защитных костюмах, – отметила Надежда Панкова.

На фото минерализованные полосы предотвратили распространение огня через границу заповедника. В других местах, однако, перехода огня избежать не удалось. Тушение пожаров продолжается.

Окский заповедник поделился фотографиями с высоты птичьего полёта
Окский заповедник поделился фотографиями с высоты птичьего полёта
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