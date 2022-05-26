Около 20 детей упали в обморок во время выступления в Тюменской филармонии

В Тюмени около 20 детей почувствовали себя плохо и начали падать в обморок во время выступления в местной филармонии, сообщает «Подъём».

24 мая в филармонии проходил концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. По словам очевидцев, школьники стояли под софитами около часа.

Когда некоторым ребятам стало плохо, их стали выводить из зала, однако менять ход программы организаторы не стали.

Представитель Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина отметила, что с детьми всё в порядке. По её словам, причиной плохого самочувствия выступающих стало физическое и эмоциональное перенапряжение.

«Чтобы подобное не повторилось, а наши дети всегда были в безопасности, мы проработаем план по изменению форматов подобных мероприятий с участием несовершеннолетних, и сделаем все необходимое», — написала Кирюшина.

Видео: Тюменская филармония / Vk.com