Около 100 падающих звёзд в час: где и когда в Рязанской области любоваться Персеидами в 2024 году

Каждый год в августе небо освещает метеорный поток Персеиды. Это зрелище радует не только увлекающихся астрономией людей, но и простых наблюдателей, ведь увидеть Персеиды можно невооружённым глазом. Рязанская область с её бескрайними пейзажами и минимальным световым загрязнением становится идеальным местом для наблюдения традиционного космического шоу. Основатель рязанского клуба любителей астрономии RZNASTRO Наталия Андриевская подробно рассказала 7info о Персеидах и о том, где, когда и как их лучше всего наблюдать в нашем региона

Что такое Персеиды и почему они считаются одними из самых ярких метеорных потоков?

Персеиды, как и любой другой метеорный поток — это маленькие камушки, песчинки и пылинки, сгорающие в атмосфере нашей планеты. В момент их входа в атмосферу начинается нагрев вещества и свечение этих сгорающих частичек. Ну а мы их видим в виде падающих звёзд. Чем больше будут эти сгорающие частички, тем ярче будет падающая звезда.

В чём особенность наблюдения за Персеидами? Какие условия благоприятны для этого?

Персеиды – очень удобный и комфортный для наблюдений метеорный поток, особенно в Рязанской области. Во-первых, длительное время (аж с начала года) не было интенсивных метеорных потоков, когда за один час вы могли бы увидеть около 100 падающих звёзд. Во-вторых, в Рязани в момент пика уже начинается полноценная ночь, и мы сможем увидеть падающие звёзды на фоне шикарнейшей полосы Млечного Пути. В-третьих, в этом году нам сопутствует удача — не будет Луны, которая затмевает слабые метеоры, и мы сможем увидеть гораздо больше звёздных тел.



Ну и стоит помнить, что сейчас тёплая пора года, и наблюдать падающие звёзды можно в течение всей ночи, не боясь замёрзнуть. Если вы планируете наблюдение, всё равно захватите с собой куртку — на случай прохладной ночи.

Фото сообщества Rznastro

А какие научные цели могут быть достигнуты в период наблюдения за Персеидами?

Пользу науке, как это ни странно, могут принести люди, которые просто смотрят в небо, считают падающие звёзды, определяют их принадлежность к метеорному потоку Персеиды, а затем подают данные в Международную метеорную организацию.

Таким образом, группа людей от 5-6 участников (конечно же, таких групп должно быть много по всему миру) может заниматься непрерывным мониторингом. Благодаря этим данным учёные достоверно смогут узнать время пика. Это поможет уточнить распределение метеороидного вещества на орбите, что в свою очередь позволит «увести», например, Международную космическую станцию из плотного поля кометных обломков при следующем пролёте Земли в этой точке орбиты. Для космонавтов попасть в такой рой даже небольших камушков было бы верной смертью.

Также во время метеорных потоков, имея две-три камеры на расстоянии километров в 70-100 и направляясь их в одну точку неба, наблюдатель может ловить пары метеоров на видео, чтобы узнавать параметры сгорающих частиц, а значит, и состав кометы, из которой они произошли. Это уже часть фундаментальной науки: мы можем потихоньку даже с Земли и не с очень дорогой техникой узнавать о том, что было в нашей точке Вселенной миллиарды лет назад!

Какие рекомендации вы можете дать любителям астрономии, желающим наблюдать Персеиды в Рязанской области?

В случае, если есть желание наблюдать за явлением вместе с профессионалами в области астрономии, а также научными сотрудниками, вы можете присоединиться к ежегодному рязанскому космическому мероприятию — Астротусе 9-11 августа. Его основной темой станет наблюдение метеорного потока Персеиды. Ночью астрономы подробно расскажут о правилах наблюдения за падающими звёздами, научат фотографировать их, проведут экскурсию с телескопами по звездному небу и, конечно же, расскажут интересные факты о метеорных потоках.

Если вы хотите увидеть максимум падающих звёзд, то вам необходимо заранее определиться, где именно вы будете наблюдать. Желательно выбрать наименее засвеченную область неба, убедиться, что вокруг вас нет ярких источников света. Каждый источник «убивает» несколько падающих звёзд, и красочный максимум метеорного потока падающих звёзд будет недостижимым.

Лучше всего начинать наблюдения за падающими звёздами с начала августа и проверять интенсивность до 20-х чисел — так вы точно сможете загадать море желаний. Пик обычно приходится на 11-13 августа, поэтому в эти ночи нужно быть особенно внимательными и подобрать для наблюдений максимально комфортные условия. До наблюдений лучше всего не смотреть в экраны смартфонов или телевизоров, на фары, фонари и другие яркие источники света, так как адаптация к тёмному небу у некоторых людей занимает 1.5 часа.

Фото сообщества Rznastro

А что ещё, кроме красивого метеорного потока в этот период, может заинтересовать любителей астрономии?

Наверное, самым приятным фактом при наблюдении за Персеидами является огромное число болидов — очень ярких метеоров, некоторые из которых могут затмевать Луну. И у каждого наблюдателя, если он будет смотреть в небо во время действия метеорного потока, есть шанс увидеть это невероятное зрелище.

На первой Астротусе в 2021 году над нами взорвался болид, который осветил всё наблюдательное поле и окрестности. Это было невероятно!

В какие конкретно даты можно наблюдать это завораживающее явление?

Пик обычно приходится на ночи 11-13 августа, но мы очень рекомендуем захватить несколько ночей до и несколько после пика, так как иногда Земля попадает в уплотнённый рой частиц не в пиковые ночи. И это может повлечь за собой настоящий звёздный дождь!

Где конкретно их лучше всего видно?

Персеиды видны очень хорошо во всей Рязанской области. Мы обычно рекомендуем выезжать подальше от Рязани и других городов — например, на Уржинское или Ласковское озёра. А интереснее всего, конечно же, будет на Астротусе.

Беседовала Олеся Чугунова