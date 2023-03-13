Понедельник, 13 марта, 2023
Татьяна Проводина

Охрана полигона в Зеленино обойдётся более чем в миллион рублей

На главнуюНовости Рязани

В Рыбновском районе Рязанской области объявлен тендер на оказание услуг по охране объектов, расположенных вблизи деревни Зеленино. Информация размещена на сайте госзакупок.

Подать заявку можно до 17 марта. Начальная цена – 1 127 999,97 рублей. Срок оказания услуг — с 1 апреля по 31 декабря 2023 года.

Отмечается, что на территории полигона нет воды, электричества, газа и отопления. Исполнитель может за свой счёт установить временное здание КПП с постом охраны на автодороге.

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