«Охотника на обочечников» задержали в Подмосковье

В Московской области сотрудники полиции задержали «охотника на обочечников». Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Группа мужчин, в которую входил 27-летний житель города Чехов, провоцировала едущих по обочине водителей, устраивала драки, снимала видео. Записи затем публиковались на Ютубе.

Один из инцидентов случился на 76-м километре автодороги М2 «Крым». Злоумышленники на четырёх машинах спровоцировали ДТП с иномаркой 39-летнего мужчины, двигавшемся в попутном направлении. После этого водителя избили.

Уголовное дело полицейские города Чехова завели по статье 213 УК РФ. Задержанный заключён под стражу. Его обвиняют в хулиганстве.

Соучастников ищут правоохранители.

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