Огромную Луну сфотографировали над Рязанью

Над Рязанью сфотографировали огромную Луну. Снимки восхода спутника Земли, сделанные 18 августа, опубликовала в соцсети ВКонтакте пользовательница Женя Тейлор.

19 августа 2024 года астрономы и любители ночного неба смогут наблюдать одно из самых впечатляющих явлений — суперлуние. Это событие происходит, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего приближения Луны к Земле, известного как перигей. В результате Луна кажется значительно больше и ярче, чем обычно.

Особенности суперлуния 19 августа 2024 года:

Яркость и размер: В этот день Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем во время обычного полнолуния. Это делает суперлуние особенно зрелищным, даже для тех, кто обычно не обращает внимания на ночное небо.

Время наблюдения: Максимальное приближение Луны к Земле произойдет в ранние утренние часы 19 августа, но она будет видна в течение всей ночи.

Астрологическое значение: В астрологии суперлуние считается мощным событием, которое может усиливать эмоции и внутренние процессы. Некоторые считают, что такие моменты благоприятны для завершения старых дел и начала новых.

Наблюдение: Для наблюдения за суперлунием не требуется специального оборудования — его можно увидеть невооруженным глазом. Однако телескопы или бинокли могут предоставить более детальные виды лунной поверхности.

Суперлуние 19 августа станет одним из нескольких в 2024 году, но каждое такое явление уникально и по-своему впечатляюще, особенно в ясную погоду.