Огнеборцы работают на тушении пожаров в Рязанской области в экстремальных условиях по 10-12 часов

О работе специалистов на пределе возможностей рассказал ТАСС один из участников тушения, сотрудник 71-ой пожарно-спасательной части Москвы Юрий Иванов.

Пожарным приходится работать в экстремальных условиях — высокая температура, жара 35 градусов, испарения. Засушливая погода осложняет ситуацию — нет ни малейшего намёка на дождь и сохраняется порывистый ветер.

Юрий Иванов: «Обстановка меняется внезапно: тушишь низовой пожар, но из-за сильных порывов ветра он становится верховым, представляя особую опасность»

Первый лесной пожар в Рязанской области возник 7 августа, второй – через день. Затем пожары стали распространяться. 17 августа запах гари от горящих рязанских лесов пришёл в Москву и некоторые области ЦФО. В Рязанской области решением врио главы региона до особого распоряжения введён режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас в тушении задействовано свыше 9,5 тысяч человек и 2,5 тысяч единиц техники, в том числе 15 воздушных судов. Большая часть группировки направило московское правительство. В тушении участвуют пожарные МЧС, сотрудники Авиалесоохраны, добровольцы и представители других ведомств.