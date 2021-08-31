Офтальмолог рассказала, как смартфон убивает зрение 

Офтальмолог-хирург Наталия Боша рассказала, как смартфон убивает зрение. Одной из причин является сокращение числа морганий. Об этом сообщает агентство «Прайм«.

При использовании смартфона резко сокращается число морганий. Это вызывает повышенное испарение защитной слезной пленки. Как следствие — глаза начинают краснеть и слезиться. На пересушенную слизистую прилипают разные микроорганизмы, которые вызывают воспаления глаз.

— Долгая фокусировка на близком расстоянии вызывает у детей развитие и прогрессирование близорукости, а у взрослых может возникать спазм аккомодации — когда при взгляде вдаль всё расплывается. Это может сопровождаться снижением работоспособности, головокружениями и головными болями, — пояснила врач.

Наталия Боша также подчеркнула, что перенапряжение в области шеи вызывает нарушение кровообращения по позвоночным артериям. Они снабжают кровью заднюю область головного мозга, где расположен зрительный центр.

— У людей могут появляться приступы резкого сужения полей зрения вплоть до полного кратковременного пропадания зрения на один или оба глаза. Могут появляться темные пятна перед глазами, которые препятствуют восприятию текста или изображений, а сам приступ может сопровождаться головной болью, — заключила офтальмолог.

Специалист посоветовала не давать смартфон детям до девяти лет. Взрослым же следует держать устройство на расстоянии 40-45 сантиметров от глаз.