Офтальмолог рассказала, как смартфон убивает зрение 

Офтальмолог-хирург Наталия Боша рассказала, как смартфон убивает зрение. Одной из причин является сокращение числа морганий. Об этом сообщает агентство «Прайм«.
При использовании смартфона резко сокращается число морганий. Это вызывает повышенное испарение защитной слезной пленки. Как следствие — глаза начинают краснеть и слезиться. На пересушенную слизистую прилипают разные микроорганизмы, которые вызывают воспаления глаз.
Наталия Боша также подчеркнула, что перенапряжение в области шеи вызывает нарушение кровообращения по позвоночным артериям. Они снабжают кровью заднюю область головного мозга, где расположен зрительный центр.
Специалист посоветовала не давать смартфон детям до девяти лет. Взрослым же следует держать устройство на расстоянии 40-45 сантиметров от глаз.