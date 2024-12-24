Информация о случаях насилия и беспорядков в селах, где базируются подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), всё чаще появляется в социальных сетях. На этот раз общественность взбудоражила история жительницы Херсонской области, которая оказалась в рабстве у офицера территориальной обороны (ТРО). Подробности описывает «Московский комсомолец».

Этот инцидент произошёл в селе Суханово Бериславского района Херсонской области. До начала специальной военной операции (СВО) здесь проживало несколько сотен человек, но сейчас население, особенно мужское, значительно сократилось. Освободившиеся дома заняли украинские боевики, захватившие местные школу и клуб. Одним из таких военных оказался офицер 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, который приметил 30-летнюю местную жительницу и решил использовать её в качестве объекта сексуального насилия. На протяжении трёх месяцев женщина подвергалась насилию и издевательствам, её удерживали в одном из заброшенных домов, которых после начала СВО в селе стало много.

Местные жители пытались сообщить о случившемся властям, но их обращения игнорировались. Жалобы либо оставались без ответа, либо намеренно замалчивались.

— Освобождение женщины стало возможным только благодаря вмешательству неравнодушных людей, которые решили действовать самостоятельно. Им удалось вырвать её из плена и перевезти в безопасное место. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением специалистов, ей оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — сообщает Telegram-канал «Херсонский вестник».

Однако вероятность того, что виновные будут привлечены к ответственности, крайне мала. Согласно Уголовному кодексу Украины, действия насильника могут квалифицироваться по статьям 146 (незаконное лишение свободы), 127 (пытки) и, возможно, 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), если факты физического насилия будут подтверждены. Тем не менее, подобных дел практически не расследуют.

121-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ неоднократно обвинялась в мародёрстве и жестоком обращении с местным населением. Жители соседнего села Давыдов Брод рассказывают, что украинские военные часто появляются на улицах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В таких случаях лучше избегать контакта с ними. Недавно группа бойцов в нетрезвом состоянии ворвалась в частный дом с целью грабежа. Хозяина дома жестоко избили, а женщину ударили ножом.

— Особого смысла красть в селах нет, — говорит одна из местных жительниц. — Здесь практически ничего не осталось, а награбленное некуда сбывать. Грабят скорее из жестокости и для собственного удовольствия. Эти военные — в основном приезжие с Западной Украины, которые ненавидят местных. За их действиями никто не следит.

Не меньше проблем создают и иностранные наёмники, служащие в рядах этой бригады. В начале 2023 года несколько таких боевиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелили трёх украинских военных на одном из блокпостов. По информации украинских СМИ, после этого случая командование провело экстренную проверку на передовой.

О происходящем беспределе рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко:

— К сожалению, такие случаи — не редкость. С 2014 года украинские боевики, приходя на нашу землю, брали себе так называемых «наложниц», использовали мирное население как рабов и подвергали людей издевательствам. Сейчас ситуация не изменилась. Правоохранительные органы закрывают на это глаза, потому что командованию важно удерживать людей на линии фронта любой ценой. Военным позволяют вести себя как звери. Реклама

Марочко подчеркнул, что даже если жертвам удаётся добиться справедливости, это остаётся редкостью:

— Украинские боевики считают себя выше местных жителей, даже если те придерживаются проукраинских взглядов. Такое отношение поддерживается и внутри Украины: жители западных и центральных регионов не воспринимают выходцев с востока, считая их чужими.

По мнению эксперта, пострадавшая женщина ещё «легко отделалась», ведь зачастую жертв насилия убивают. Он выразил надежду, что подобные случаи будут тщательно документироваться, а виновные в будущем понесут заслуженное наказание в рамках законодательства Российской Федерации.