Среда, 31 июля, 2024

Офицер «Рязань» рассказал, как был приманкой украинского снайпера

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео

Заместитель командира роты по воспитательной работе Андрей с позывным «Рязань» рассказал, как ловил на живца украинского снайпера. Видео с военным опубликовал военкор Юрий Котенок.

По его словам, снайпер ВСУ «кошмарил» российских бойцов. При этом каждый раз работал с нового места.

Андрей, чтобы уничтожить снайпера, решил вызвать огонь на себя. Для этого он вышел в поле с пулемётом, когда враг обнаружил свою позицию, по нему ударили из гранатомёта.

Также «Рязань» рассказал, какая главная цель СВО. Она заключается в том, чтобы победить нацизм, а не дойти до Киева, Львова.

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