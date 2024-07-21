Офицер, чью могилу вскрыли, ушел на СВО, обманув жену

Вдова российского офицера, участника СВО Александра Ерина рассказала агентству «Regnum» о судьбе военного.

В пятницу стало известно, что его могилу вскрыли накануне в Краснодаре спустя год после похорон, чтобы захоронить в родном поселке Первомайский в Тамбовской области.

Женщина уточнила, что муж обманул ее, заявив, что получил повестку на спецоперацию.

На самом деле, по ее словам, мужчина ушел на фронт в качестве добровольца.

Кроме того, попав в госпиталь в Краснодаре, он скрывал от врачей, что у него есть родные в Тамбовской области. Он погиб 18 июля прошлого года.