Воскресенье, 31 декабря, 2023
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Одному знаку зодиака пообещали разрушительное начало 2024 года

7info7
Изображение от prostooleh на Freepik
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Для одного знака зодиака начало 2024 года выльется в разрушительные события, которые масштабно повлияют на судьбы их представителей. Об этом предупредил медиум Матвей Белозёров в своём астропрогнозе для МИР 24.

Эксперт сообщает: начало года и впрямь может показаться разрушительным для Раков. Им следует разобраться в своем окружении и зайти в новый год с подчищенным списком знакомых.

Белозёров не отрицает: год для Раков будет крайне сложным. Его середина предвещает перемены в жизни. Не исключено, что намечается смена места жительства.

— Самое главное – не погружайте себя в состояние прострации, — советует эзотерик.

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