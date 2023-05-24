В Волгоградской области одноклассники рассказали о характере школьника, пытавшегося перерезать горло девочке на последнем звонке, пишет МК.

Инцидент произошел 23 мая в одной из школ. Юноша напал на жертву со спины во время выступления на школьном дворе. Два парня быстро скрутили нападавшего.

По словам школьников, потерпевшая нравилась парню. Учился молодой человек средне, конфликтов в школе у него раньше не было. При этом он постоянно носил с собой нож.

«Он был тихим и над ним иногда смеялись, и он говорил, что отомстит или что-то в этом духе», – рассказала одна из его знакомых.

Девочке оказали медицинскую помощь – подросток успел нанести ей неглубокий порез. Проводится проверка.

Девочке оказали медицинскую помощь – подросток успел нанести ей неглубокий порез. Проводится проверка.