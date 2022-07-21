«Одним словом животные»: в Смоленске банда продолжает избивать прохожих

Жители Смоленска пожаловались на банду, которая орудует на улице Нормандии-Неман, пишет Readovka67.

По их словам, злоумышленники нападают на прохожих с целью ограбления. Смоляне напуганы тем, что происходит на этой улице.

«Вечером и ночью на этой улице прогуливается группа мужчин в неадекватном состоянии, которые избивают людей до смерти. По рассказам, уже четыре человека лежат в реанимации. Эти люди абсолютно неадекватны, одним словом животные», – пояснила одна из местных жительниц.

Женщина призвала убегать при виде хулиганов, а также запастись перцовкой.