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Среда, 30 июня, 2021
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Один человек пострадал в аварии Ford и Skoda в Пронском районе

Елена Лобанова
Один человек пострадал в аварии Ford и Skoda в Пронском районе
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Во вторник, 29 июня, в Пронском районе столкнулись две иномарки. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Авария произошла примерно в 17:40 на 38-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин». По предварительной информации, 59-летний житель Шиловского района за рулем Ford Mondeo при повороте налево не убедился в безопасности маневра и врезался в Skoda Rapid. За рулем второй иномарки находился 39-летний житель Скопина.  

— В аварии пострадала 41-летняя пассажирка Skoda Rapid. Женщина получила травмы и была госпитализирована, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего проводится проверка.

  • Один человек пострадал в аварии Ford и Skoda в Пронском районе
  • Один человек пострадал в аварии Ford и Skoda в Пронском районе
  • Один человек пострадал в аварии Ford и Skoda в Пронском районе
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