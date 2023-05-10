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Среда, 10 мая, 2023

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Рязанской области

Татьяна Проводина
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

5 мая в Пронском районе произошло смертельное ДТП с участием кроссовера и легковушки. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Всё случилось около 9:33 на 73-м километре трассы Рязань – Пронск – Скопин. За рулём LADA Largus находился 31-летний местный житель. По предварительным данным, его автомобиль столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 62-летнего жителя Екатеринбурга.

Водитель LADA и его 46-летний пассажир госпитализированы с травмами. Ещё один пассажир LADA от полученных травм скончался на месте, его личность устанавливается.

Водитель Volkswagen и его 53-летняя пассажирка тоже получили травмы и были госпитализированы.

Ведётся проверка произошедшего.

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Рязанской области

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