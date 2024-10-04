Пятница, 4 октября, 2024

Один человек погиб, два пострадали в массовом ДТП под Рязанью

Автор: Алексей Самохин

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Массовое ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером под Рязанью. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

3 октября в 19:40 на 17-м километре автодороги Рязань — Пронск — Скопин 62-летний житель села Тырново, управлявший автомобилем ВАЗ-2112, выехал на встречку. Там произошло столкновение с «Фольксвагеном Туарегом», ехавшим с прицепом «МЗСА» под управлением 56-летнего жителя города Иваново, «Киа Спортейдж» под управлением 48-летнего рязанца и «Митсубиси Галант» под управлением 49-летнего мужчины.

Выехавший на встречную полосу водитель погиб на месте. Помощь медиков потребовалась водителю «Киа Спортейдж» и его 17-летней пассажирке. 

Сотрудники ГАИ проводят проверку, обстоятельства происшествия уточняются. 

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