Очистные сооружения РНПК в цифрах и фактах

Биологические очистные сооружения называют важнейшим инфраструктурным объектом города. Это факт. Здесь проходит очистка сточных вод населения города и промышленных предприятий Рязани. Ежедневно на очистные поступает до 200 тысяч кубометров сточных вод. Нагрузка зависит от времени года, дней недели и даже часа пика.

Ответ на потребности города

Очистные сооружения построили вместе с нефтезаводом в начале 60-х годов. Еще один факт. С тех самых пор нефтезавод и несет ответственность за очистку стоков и их возвращение в природную среду. Со временем выросли потребности Рязани и мощности городских предприятий, изменился состав используемой бытовой химии. Для того, чтобы Очистные отвечали вызовам времени Рязанская НПК ведет их модернизацию, инвестируя собственные средства. На объекте, благодаря предприятию, построены блок по обработке осадков, установка ультрафиолетового обеззараживания. Также завод реконструировал экологическую лабораторию. На поддержку объекта в рабочем состоянии РНПК ежегодно тратит около 800 млн руб.











Как происходит очистка?

По схеме очистных сооружений стоки нефтезавода и городские стоки не смешиваются и очищаются раздельно на разных площадках. Это еще один немаловажный факт. В этом можно убедиться, посетив очистные сооружения РНПК. Избыточный ил, образующийся при очистке стоков нефтезавода, кстати, обрабатывается в аэробном стабилизаторе и в илоуплотнителях также отдельно от городских стоков «Водоканала». На стоки нефтезавода в общем объёме сточных вод, которые перерабатывают биологические очистные сооружения, приходится 15%, на городские – 85%.

На фильтрацию стоков предусмотрено 3 этапа. Для начала этап механический: из воды извлекают крупный мусор. Кстати, зачастую в стоках, поступающих по трубам «Водоканала», можно увидеть и бытовой мусор, и средства личной гигиены, и даже отходы мясного производства. Если фиксируется ненормативный сброс с превышением ПДК по загрязняющим веществам, нефтезавод уведомляет о нём муниципальное предприятие и госорганы и просит принять меры.

Далее – стоки отправляются на химико-биологическую очистку. Рабочим инструментом в этом процессе выступает природный ил, кишащий микроорганизмами. Эти бактерии накидываются на все, что попадается им в стоках. За несколько часов бактерии делают свою работу, и уже после этого вода поступает на станцию, где отстаивается от ила.

В реку вода уходит стерильной

Завершающий этап – обеззараживание утрафиолетом. В общей сложности процесс очистки сточных вод в три этапа занимает 12 часов. После всех этапов очистки они становятся безопасны для населения и окружающей среды.

— Даже чище, чем продается в бутылках в магазинах, — шутят на предприятии.

Строгий лабораторный контроль

Следить за качеством стоков и их соответствию показателям помогает сертифицированная экологическая лаборатория. Ежедневно специалисты проводят более 200 анализов качества природной и сточной воды. На контроле все этапы очистки. Проходят исследование также атмосферный воздух, почва и ил. Для более оперативной работы задействуются два поста экоконтроля и две лаборатории с современным оборудованием для проведения экспресс-анализов проб воды и почвы.

По своему оснащению, экологическая лаборатория РНПК является одной из самых оснащенных лабораторий Рязани и Рязанской области. Это еще один факт.