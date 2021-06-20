Очевидец сообщил о серьёзной аварии под Рязанью

Пользователь ВКонтакте написал о серьёзной аварии на выезде из ТРК «Окская жемчужина». Сообщение опубликовала группа ПУВР.
Подробности выясняются.
Пользователь ВКонтакте написал о серьёзной аварии на выезде из ТРК «Окская жемчужина». Сообщение опубликовала группа ПУВР.
Подробности выясняются.
Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.
Телефон: 4 912 405043.
Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]
Техподдержка: [email protected]
Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.
Время работы: 24/7
Написать в редакцию: [email protected]