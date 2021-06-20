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Воскресенье, 20 июня, 2021
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Очевидец сообщил о серьёзной аварии под Рязанью

7info
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Пользователь ВКонтакте написал о серьёзной аварии на выезде из ТРК «Окская жемчужина». Сообщение опубликовала группа ПУВР.

— Ограждение разворочено, стоит мигает машина ДПС. Что-то страшное ночью случилось, удар очень сильный, — написал рязанец.

Подробности выясняются.

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