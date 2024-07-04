Четверг, 4 июля, 2024

Очередной рейд провели на 5-ой оптовой базе в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Очередной рейд, призванный напомнить гражданам, недавно приобретшим гражданство России, об обязанности по постанове на воинский учет, проведен сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области и во взаимодействии с территориальными правоохранительными органами.

В ходе рейда, традиционного затронувшего 5-ю оптовую базу г. Рязани, иные торговые, а также строительные площадки, проверено 27 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 9 из которых поставлено на воинский учет. 8 иностранных гражданин изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с конца 2023 года на воинский учет принято более 1 200 натурализованных граждан.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани городские службы перевели в усиленный режим работы

Шелкопряд объел 100% лиственных насаждений в Криушинском и Клепиковском лесничествах в 2023 году

В РГУ идет набор на обучение в отделение «Теология»

Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия умер в 27 лет

Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области

Мужчина внезапно распылил газ из баллончика в лицо женщине в Иркутске

Рязанка пожаловалась на водителя автобуса, «трендевшего» по телефону

В Рязани 3 июля был побит температурный рекорд

Невыносимое пекло накрывает Россию

В Рязани ребёнок выпал с 4-го этажа

Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Опубликовано экстренное обращение мэра к жителям Рязани

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани городские службы перевели в усиленный режим работы

Новости Рязани
Это связано с неблагоприятными метеорологическими явлениями.

Шелкопряд объел 100% лиственных насаждений в Криушинском и Клепиковском лесничествах в 2023 году

Новости Рязани
А теперь шелкопряд переместился южнее.

В РГУ идет набор на обучение в отделение «Теология»

Новости Рязани
Прием документов ведется до 15 июля.

Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия умер в 27 лет

Новости мира
Чемпионом мира по греко-римской борьбе Цурцурия стал в 2019 году, выиграв соревнования в столице Казахстана.

Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области

Новости Касимова
В этом году стобалльниками на ЕГЭ стали 32 выпускника.