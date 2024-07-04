Очередной рейд провели на 5-ой оптовой базе в Рязани

Очередной рейд, призванный напомнить гражданам, недавно приобретшим гражданство России, об обязанности по постанове на воинский учет, проведен сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области и во взаимодействии с территориальными правоохранительными органами.

В ходе рейда, традиционного затронувшего 5-ю оптовую базу г. Рязани, иные торговые, а также строительные площадки, проверено 27 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 9 из которых поставлено на воинский учет. 8 иностранных гражданин изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с конца 2023 года на воинский учет принято более 1 200 натурализованных граждан.