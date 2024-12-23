Очередная волна поджогов банков в России накрыла Пермь

Вечером в понедельник в Перми подожгли сразу два отделения банков, пишет телеграм-канал SHOT .

Первый пожар произошел около 20:20 в здании на проспекте Мира. По словам очевидцев, они услышали громкий взрыв, второй и третий этажи «прилично тряхнуло». Известно об одном пострадавшем. Вскоре был задержан пожилой мужчина.

Примерно спустя полчаса началось возгорание в здании банка на улице Ленина. Недалеко от места случившегося была задержана подозреваемая пенсионерка.

Оба злоумышленника оказались жертвами развода украинских мошенников.